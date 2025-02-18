Эксперт по туризму Голов: спрос на путевки в Турцию, ОАЭ и Египет вырос на 20%

Доллар продолжает падение, достигнув отметки в 90,31 рубля, что на 12% дешевле, чем месяц назад. Это привело к росту спроса на путевки в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет на 20%, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с kp.ru .

Эксперт отметил, что туристы массово оплачивают туры, чтобы зафиксировать выгодный курс. Путевки сейчас обходятся на 12% дешевле, чем в январе. Однако стоит учитывать, что курс доллара в агентствах выше, чем в Центробанке, подчеркнул Голов.

Он посоветовал не затягивать с покупкой туров, так как курс доллара может не снизиться, а места в отелях закончатся.