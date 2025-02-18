Эксперт по туризму Голов: спрос на путевки в Турцию, ОАЭ и Египет вырос на 20%

Доллар продолжает падение, достигнув отметки в 90,31 рубля, что на 12% дешевле, чем месяц назад. Это привело к росту спроса на путевки в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет на 20%, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с kp.ru.
Эксперт отметил, что туристы массово оплачивают туры, чтобы зафиксировать выгодный курс. Путевки сейчас обходятся на 12% дешевле, чем в январе. Однако стоит учитывать, что курс доллара в агентствах выше, чем в Центробанке, подчеркнул Голов.
Он посоветовал не затягивать с покупкой туров, так как курс доллара может не снизиться, а места в отелях закончатся.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте