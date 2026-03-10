Российских туристов призвали не ждать скидок на отдых в Турции этим летом

Агент по туризму Долмуш: россиянам не стоит ждать дешевого отдыха в Турции

Российским туристам не следует ожидать низких цен на турецких курортах в грядущем летнем сезоне, потому что ближневосточный кризис серьезно нарушил финансовые и туристические планы правительства Турции. Об этом заявил агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш в беседе с РИА «Новости» .

«Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, нестабильность в регионе уже сказывается на туристической отрасли, усиливая экономическую неопределенность и увеличивая затраты предпринимателей. Подорожание топлива, логистики и продовольствия неизбежно ведет к росту цен на путевки.

При этом интерес со стороны российских путешественников остается важным фактором для турецкой туриндустрии. По мнению Долмуша, даже при повышении цен страна не теряет своей привлекательности благодаря развитой инфраструктуре, системе «все включено» и множеству прямых рейсов.

Ранее эксперт Onlinetours Светлана Герасимова назвала Турцию лучшей страной для путешествий без наличных средств. Также подходят Вьетнам и Китай.