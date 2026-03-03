Эксперт Onlinetours Герасимова назвала Вьетнам, Китай и Турцию лучшими странами для путешествий без наличных денег
Эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Светлана Герасимова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что путешествия россиян становятся все комфортнее благодаря развитым финансовым сервисам. Эксперт выделила три страны, где туристы могут легко обойтись без наличных: Вьетнам, Китай и Турцию.
Специалист пояснила, что Вьетнам удобен наличием инфраструктуры банка VRB, принимающего российские карты, а Китай уникален возможностью полной замены наличных цифровым кошельком Alipay. Отдельно подчеркнута Турция, ставшая лидером по удобству бесконтактных платежей через QR-коды.
Также Герасимова рекомендовала обратить внимание на карты UnionPay, работающие в 180 странах, однако предупредила о необходимости проверки статуса карты перед поездкой из-за возможных последствий санкций.