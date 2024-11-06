Российских туристов на Кубе предупредили о новом мощном тропическом шторме

На Кубу надвигается тропический шторм «Рафаэль», который принесет сильные грозы и проливные дожди. Пресс-служба российской дипмиссии в Гаване предупредила туристов об опасности.

Шторм, по информации дипломатов, пройдет через западные районы Кубы, в том числе Гавану, во второй половине дня 6 ноября. «Рафаэль» приведет к сильным дождям, грозам и подтоплениям на прибрежной территории.

«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям местных властей, зарядить мобильные телефоны», — сообщило дипведомство.

В октябре Кубу накрыл ураган «Оскар», который возник в Атлантическом океане восточней островов Теркс и Кайкос и вызвал сильные наводнения. Скорость ветра порывами достигла 36 метров в секунду, в провинции Гуантанамо погибли шесть человек. Масштабные разрушения произошли в муниципалитетах Баракоа, Майси и Имиас.