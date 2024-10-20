Новый ураган сформировался у Багамских островов

Американские метеорологи выявили новый ураган «Оскар», сформировавшийся к востоку от островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Об этом сообщил сайт Национального центра США (NHC) по наблюдению за ураганами.

Ураган возник к востоку от островов Теркс и Кайкос, в 265 километрах к востоку-юго-востоку от Багамских островов и примерно в 756 километрах к востоку от города Камагуэй на Кубе. Скорость порывов ветра в пределах «Оскара» достигает 36 метров в секунду, он движется на запад со скоростью 19 километров в час.

По данным агентства Reuters, предупреждение об урагане объявили На Багамских островах. В издании отметили, что на Терксе и Кайкосе, а также на юго-востоке Багамских островов, фиксируются ливни. Сильные дожди распространятся и на восточную часть Кубы.

Ранее на Флориду обрушился ураган «Милтон». Жертвами стихийного бедствия стали как минимум 14 человек. Ущерб от «Милтона» достиг 50 миллиардов долларов.