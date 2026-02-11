Российские туроператоры приостановят продажу туров на Кубу

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Кубу с туристическими целями до нормализации обстановки. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ .

В ведомстве проинформировали участников рынка туристических услуг и их клиентов о чрезывычайной ситуации с топливом на острове.

«В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует <…>российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

В министерстве также посоветовали гражданам отложить поездки в страну до нормализации обстановки. Тех, кто уже заключил или планировал заключить договор о путешествии, компании будут информировать о текущей обстановке, а также о порядке изменения или расторжения договора по действующему законодательству.

Ранее российские авиакомпании объявили о приостановке полетной программы на Кубу — перевозчики выполнят лишь рейсы для вывоза туристов из Гаваны и Варадеро.