Российские авиакомпании приостановят рейсы на Кубу

Полетную программу российских авиакомпаний на Кубу временно приостановят — перевозчики выполнят лишь рейсы для вывоза туристов из Гаваны и Варадеро. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Из-за сложностей с заправкой самолетов топливом на Кубе авиакомпании «Россия» и Nordwind скорректировали расписание. В ближайшие дни они выполнят рейсы с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву. После этого полетную программу временно остановят до изменения ситуации.

Туроператор Pegas Touristik в связи с решением Минтранса также приостановил продажу новых туров на направление. Генеральный директор компании Анна Подгорная рассказала 360.ru, что ситуация остается контролируемой.

«Туристам, которые ранее приобрели путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора», — сказала она.

По текущим оценкам, на Кубе сейчас находятся около четырех тысяч россиян. Их вернут домой в плановые сроки.

Минтранс и Росавиация держат ситуацию на контроле, контактируют с авиавластями Кубы и ищут альтернативные возможности для возобновления полетов в обоих направлениях.

Ранее топливный кризис на Кубе привел к новой волне закрытия отелей.