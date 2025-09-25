Российские туристы застряли в Анталье из-за электронных посадочных талонов

Кассационный суд отказал семье из РФ в иске за недопуск на рейс Анталья — Москва

Аэропорт Антальи отказал российским туристам в посадке на рейс до Москвы из-за отсутствия бумажных посадочных талонов. Они пытались оспорить это решение в суде, сообщило РАПСИ .

Пассажиры прошли регистрацию на сайте перевозчика, получили электронные посадочные талоны и прошли таможенный контроль, но на борт не попали. Сотрудники аэропорта потребовали посадочные талоны в бумажном виде. Самолет улетел без них.

Вернувшись в Москву, туристы обратились в суд за возмещением трат на новые билеты, моральный вред и штраф. Они возложили вину на авиакомпанию, так как она не предупредила о специальных правилах относительно посадочных талонов в аэропорту Антальи.

Суд первой инстанции и первый кассационный суд общей юрисдикции встали на сторону перевозчика, потому что эта информация имелась на сайте авиакомпании. Россияне могли бы получить бумажные посадочные талоны, если бы приехали в аэропорт, как положено, за три часа до окончания регистрации, но они прибыли слишком поздно.

