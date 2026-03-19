Российские туристы в Египте спаслись от мощнейшей песчаной бури

Песчаная буря накрыла курорты Египта и заметно подпортила отдых туристам, в том числе россиянам. Многие люди, проводящие отпуск в этом регионе, покидают пляжи и территории возле бассейнов, спасаясь от разгула стихии, рассказали 360.ru очевидцы.

По словам отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе, с самого утра там дует сильный ветер, а из-за песка почти не видно горизонта. Позже видимость немного улучшилась, но купаться все равно сложно — пирсы закрыты, а море неспокойное. Люди на пляжах есть, но полноценным отдыхом это назвать трудно.

В других районах, например между Хургадой и Сафагой, ситуация спокойнее. Путешественники говорят, что это больше похоже на легкую пыльную дымку: солнца не видно, но дышать можно нормально и ходить тоже без проблем. Местные жители надевают маски из-за пыли.

Глава федерации туристических палат Египта Хусам Шаир рассказывал, что гостиницы Египта готовы принять больше туристов из России в связи с обострением ситуации в Персидском заливе.