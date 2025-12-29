Российские туристы пожаловались на отказы на въезд в Таиланд

Российских туристов начали разворачивать на границах Таиланда из-за обострения ситуации с Камбоджей. Об этом сообщила Baza , опубликовав историю блогера из Петербурга.

Молодой человек рассказал каналу, что две недели провел в Камбодже, затем перебрался в Лаос и оттуда попытался поехать в Бангкок. Однако ему отказали во въезде, через переводчика объяснив, что, согласно новому закону, россияне могут попасть в Таиланд только по воздуху.

Руководитель PR-отдела оператора Anex Tour, входящего в Российский союз туриндустрии, Виктория Худаева заявила 360.ru, что туристам, прилетающим в королевство по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят.

«Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает», — отметила она.

Ранее семейную пару из России выслали из Таиланда, приняв за шпионов.