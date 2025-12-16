Семью из России приняли за шпионов и выслали из Таиланда из-за войны с Камбоджей

Таиланд ужесточил пограничный контроль на фоне боевых действий с Камбоджей. Семейную пару из России приняли за шпионов, продержали почти неделю в спецприемнике и депортировали, сообщил Telegram-канал Shot .

В Таиланд россияне прилетели из Филиппин и сообщили на паспортном контроле, что задержатся в стране на девять дней в заранее оплаченной квартире. Однако пограничники проверили их паспорта и задержали пару, сославшись на слишком большое число штампов других стран.

Пять дней муж с женой просидели в спецприемнике аэропорта вместе с другими иностранцами. Местные правоохранители не позволяли им даже забрать лекарства из чемоданов. В итоге пара улетела обратно на Филиппины.

Неделю назад отдыхающие в Таиланде сообщили, что неспокойная ситуация на границе не повлияла на их времяпровождение, а многие туристы даже не в курсе происходящего.