Российские туристы оплатили дорогой отель в Египте и оказались в недострое

Shot: уехавшие на отдых в Египет россияне пожаловались на недостроенный отель

Вид стройки за окном вместо обещанных пейзажей с морем и зеленью получили российские туристы в египетском отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort. Об этом путешественники рассказали Telegram-каналу Shot.

Они пояснили, что за неделю отдыха на море заплатили 185 тысяч рублей и теперь всеми силами пытаются переселиться в более комфортные номера, но постоянно получают отказ из-за переполненности недостроенной гостиницы.

Туристы пояснили, что рабочие начинают сверлить стены, начиная с утра. Шум продолжается до самого вечера. Кроме того, из-за стройки вокруг скапливается пыль, оседающая прямо в бассейны.

Еще одним неудобством стал неработающий лифт, из-за чего отпускникам приходится добираться до своего номера пешком.

В конце июня отдыхавшие в отеле Шарм-эш-Шейха россияне массово отравились разливным пивом в местном баре. Плохое самочувствие преследовало отпускников несколько дней, что сильно подпортило им отдых. По мнению россиян, так руководство гостиницы намекало, что покупать нужно не дешевое пиво, а дорогой алкоголь.