Топливный кризис на Кубе привел к новой волне закрытия отелей на Кайо-Коко

На Кубе началась вторая волна массового закрытия отелей из-за острого топливного кризиса в стране. Под удар попали гостиницы на популярном курортном острове Кайо-Коко, сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, деятельность уже прекратили семь гостиниц, среди которых пятизвездочные и четырезвездочные. Проживающих в них туристов из России выселяют в срочном порядке.

Отдыхающих перевели в отели более низкого класса, расположенные на материковой Кубе или менее престижных частях острова. Основная причина проблемы — невозможность обеспечить курорт топливом, доставка которого на остров стала крайне проблематичной.

Среди персонала и туристов ходят слухи о планах властей собрать все оставшееся топливо в единое хранилище. Это позволит обеспечить энергией ограниченное число апартаментов для поддержания туристической инфраструктуры.

Аналитик Павел Дубравский предупреждал, что экономическая ситуация на Кубе рискует обернуться гуманитарной катастрофой.