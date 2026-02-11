Топливный кризис на Кубе привел к новой волне закрытия отелей на Кайо-Коко
На Кубе началась вторая волна массового закрытия отелей из-за острого топливного кризиса в стране. Под удар попали гостиницы на популярном курортном острове Кайо-Коко, сообщил телеграм-канал Shot.
По информации источника, деятельность уже прекратили семь гостиниц, среди которых пятизвездочные и четырезвездочные. Проживающих в них туристов из России выселяют в срочном порядке.
Отдыхающих перевели в отели более низкого класса, расположенные на материковой Кубе или менее престижных частях острова. Основная причина проблемы — невозможность обеспечить курорт топливом, доставка которого на остров стала крайне проблематичной.
Среди персонала и туристов ходят слухи о планах властей собрать все оставшееся топливо в единое хранилище. Это позволит обеспечить энергией ограниченное число апартаментов для поддержания туристической инфраструктуры.
Аналитик Павел Дубравский предупреждал, что экономическая ситуация на Кубе рискует обернуться гуманитарной катастрофой.