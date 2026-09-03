Россиянка доехала на велосипеде от Петербурга до Китая за 90 дней

От Санкт-Петербурга до Китая за 90 дней — россиянка преодолела более восьми тысяч километров на велосипеде. Подробностями путешествия она поделилась с телеграм-каналом «Осторожно, новости» .

По словам 33-летней Марии, на поездку она накопила, работая продакт-менеджером и репетитором иностранных языков. В путь она выдвинулась 1 июня, и уже 31 августа была на границе с Китаем.

«Я люблю кататься на велосипеде, это мой транспорт по городу. Также я стала учить китайский язык. Пока я его учила, появилась мысль, что надо бы доехать до Китая на велосипеде», — рассказала Мария.

Девушка призналась, что самым сложным моментом было падение с велосипеда на 11-й день путешествия. Тогда она сломала руку и потеряла память. Через 12 дней она продолжила путь.

В дороге россиянка отпраздновала свой день рождения, в тот день она находилась в Тюмени. В планах Марии — доехать до Шанхая, ее путь будет пролегать по малознакомым городам. Из Китая девушка вернется на самолете.

Москвич Илья Шульц отправился на Дальний Восток на складном велосипеде в рамках благотворительного проекта. За три месяца в пути Илья проехал около 3800 километров, в конце августа он решил отдохнуть в Томске.