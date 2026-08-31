Путешественник из Москвы отправился на Дальний Восток на складном велосипеде в рамках благотворительного проекта

Илья Шульц отправился из Москвы на Дальний Восток на складном велосипеде в рамках благотворительного проекта «Дорога к восходу». Он собирает средства для детского хосписа «Дом с маяком» и рассказывает о своем путешествии в блоге. Об этом сообщил КП-Новосибирск .

Илья родился в Сарове Нижегородской области и работал в разных сферах: был музыкантом, контент-менеджером, занимался технической поддержкой интернет-ресурсов. В 2023 году он прошел пешком от Москвы до Санкт-Петербурга и собирал деньги для фонда помощи хосписам «Вера».

На этот раз Илья решил путешествовать на складном велосипеде, чтобы сделать свой проект уникальным. По его словам, никто раньше не ездил на складном велосипеде по такому маршруту. Самым тяжелым Илья называет ежедневную нагрузку.

«Физически тяжело просто каждый день крутить педали. Большие нагрузки, трудно ехать, погода, когда плохая. Встречный ветер очень сильно выматывает», — отметил он.

За три месяца в пути Илья проехал около 3800 километров и успел побывать в разных городах, поселках и селах. Сейчас он находится в Томске, где решил сделать перерыв и отдохнуть. Несмотря на усталость и переживания близких, Илья продолжает свое путешествие, решая каждый день, ехать ли дальше.