Россиянина, путешествующего по миру на «буханке», не пустили в Эквадор

Россиянина Александра Морозова, объехавшего 86 стран за рулем микроавтобуса УАЗ-452, и его команду не пустили в Эквадор. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Местные пограничники задержали россиян на границе, час допрашивали, после чего постановили отказать им во въезде, назвав их риском внутренней безопасности страны. По словам туристов, сейчас в Эквадор не пускают никого с российским паспортом.

Посол России в республике Владимир Спринчан отметил, что ситуация находится на контроле дипмиссии. В скором времени дипломатов примут местные власти.

Ранее российского тревел-блогера Константина Гришина задержали в Танзании. Поводом стал негативный отзыв, который путешественник оставил на один из отелей.

При этом, по словам Гришина, владелец гостиницы угрожал «сгноить его в тюрьме». Ситуация разрешилась только после того, как в нее вмешался российский консул.