Тревел-блогера задержали на Занзибаре за негативный отзыв об отеле

Российского тревел-блогера Константина Гришина задержали на Занзибаре за негативный отзыв об отеле в социальных сетях. Об этом путешественник рассказал в Telegram-канале .

Гришин отметил, что оставил негативный отзыв на сервис четырехзвездочного отеля Canary Hotel & Spa. После этого, по словам блогера, его вызвали из номера и угрожали заключением в тюрьму.

Затем в комнату пришел владелец заведения с охранниками и выгнал постояльцев, отказавшись возвращать им деньги за проживание.

Гришин пожаловался, что у него отобрали паспорт и пообещали «сгноить в тюрьме», если не удалит комментарии. Однако даже после удаления постов претензии у хозяина отеля не закончились: он недоволен, что россиянин снимал его на камеру.

В результате блогера отправили в полицейские участок, из которого отпустили после личного участия консула России в стране.

«Он лично разговаривал с хозяином отеля и главным полицейским. Нам удалось оттуда выйти, но мне кажется, что история не закончилась. Я не уверен, что сейчас за нашей машиной нет слежки», — заключил блогер.

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