Россиянин пропал без вести в Таиланде после похода к врачу

Baza: в Таиланде пропал россиянин с помутившимся рассудком после лекарств

Приехавший в Таиланд россиянин пропал без вести после того, как принял прописанное местным врачом лекарство. От обезболивающего у него начались галлюцинации и панические атаки, сообщил телеграм-канал Baza .

Мужчина прилетел в Бангкок 29 апреля и поселился в хостеле. Из-за проблем с пищеварением от местной еды ему пришлось обратиться в больницу. Врач выписал обезболивающее, которое вызвало побочные эффекты в виде панических атак, галлюцинаций и бреда.

В последний раз 39-летний он выходил на связь с родными 1 мая. После этого очевидцы встречали его на улице и в полицейском участке.

Кроме того, похожий на туриста мужчина приходил к посольству. Дипломаты в тот день не работали, поэтому он ушел ни с чем.

