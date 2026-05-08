Странный приступ довел туристку на Бали до отека мозга

Туристка из Австралии упала в обморок в ресторане на Бали и получила отек мозга

Во время отпуска на Бали австралийка по неизвестной причине потеряла сознание и, падая на пол, сильно ударилась головой. Из-за осложнений она не может вернуться домой, сообщил New York Post .

Лука Лавдей из города Брисбен устроилась на работу за границей и смогла позволить себе долгожданный отпуск на Бали. Девушка отправилась туда вместе с лучшей подругой. Через несколько дней после перелета, стоя в ресторане, она внезапно начала дрожать и упала на пол, сильно ударившись головой о стол и бетон.

Туристку госпитализировали с множественными кровоизлияниями, переломом черепа и отеком мозга. Из-за попадания воздуха в черепную коробку она не транспортабельна, так как пневмоцефалия при авиаперелете может вызвать скачок давления.

«Мы были рядом с ней каждый день в реанимации. Сейчас она очень дезориентирована, и у нее проблемы с памятью. Она часто не уверена, где находится и что с ней случилось», — рассказала сестра пострадавшей Рикки Лавдей.

Причину обморока выяснить не удалось. Сестра предположила, что мог произойти некий припадок либо потеря сознания из-за высокой влажности.

