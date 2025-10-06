Россиянин поужинал в Таиланде, но вместо оплаты счета вызвал полицию

Россиянину пришлось вызвать полицию после ужинов в одном из ресторанов курортной Паттайи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Турист отдыхал на одной из развлекательных улиц в центре города. В какой-то момент мужчина решил поужинать и зашел в небольшое кафе.

Что именно он заказал, неизвестно. Судя по количеству строк в чеке, попробовал турист не менее восьми позиций — и еды, и напитков. Сумма в чеке его не устроила: за приятный вечер владелец запросил 3840 бат, почти 10 тысяч рублей.

Россиянин счел, что стоимость блюд завысили. Договориться с владельцем не удалось, на место мужчина вызвал туристическую полицию.

Уже с их посредничеством чек удалось сократить, притом сразу вдвое. В итоге ужин обошелся туристу в 3800 рублей, или 1500 бат.

