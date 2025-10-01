Тело исчезнувшей таиландской миллионерши обнаружили в канале

Таиландские правоохранители нашли в одном из каналов тело местной женщины-миллионерши, которой принадлежал крупный рынок в провинции Ратбури. Об этом сообщила газета The Thaiger .

По данным издания, 64-летняя бизнесвумен пропала 28 сентября. Родственники женщины забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители нашли тело пропавшей на следующий день в канале Мае Клонг.

«На ней не было видимых ран или синяков, и предположительно она умерла как минимум за семь часов до этого», — отметили авторы материала.

По словам родственников миллионерши, в последнее время ее мучила бессонница. Из-за недомогания женщина начала обследоваться у психиатра и часто высказывала суицидальные мысли.

