Россияне занялись сексом прямо в салоне самолета

Пара россиян занялась сексом прямо на борту самолета. Об этом рассказала бывшая стюардесса крупной российской авиакомпании Анна на своем YouTube-канале «Anny problem» .

По словам девушки, секс на борту самолета — это «пунктик» для многих парочек. Существует даже неофициальный «Клуб десятитысячников», объединяющий людей, у которых был такой опыт.

Сама Анна за свою карьеру стюардессы не сталкивалась с тем, чтобы пассажиры занимались сексом в туалете воздушного судна. Зато на ее глазах происходила более пикантная ситуация: пара пассажиров занялась оральным сексом прямо в салоне, не вставая со своих мест. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.

«Наверное, они думали, что плед — это как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Типа плед закрывает все. Но это было очевидно буквально для всех», — отметила Анна.

Девушка добавила, что бортпроводники аккуратно сделали замечание парочке, стараясь не привлекать внимание остальных пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге влюбленная пара занялась сексом на пирсе, а из кустов за ними наблюдал вуайерист.