Вуайерист наблюдал за парой, занявшейся сексом на пирсе в Екатеринбурге

Влюбленная пара решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга и нашла своего зрителя. Об этом рассказал Telegram-канал «Злой ЕКБ» .

По данным канала, все произошло в 06:00 в районе Екатеринбургского цирка. Подпившие мужчина и женщина решили заняться сексом прямо на пирсе, думая, что их никто не видит. Но в кустах напротив притаился вуайерист, который наблюдал за происходящим, занимаясь самоудовлетворением.

«Мы находились в парке около 40 минут, а на протяжении всего времени периодически слышали шорохи в кустах. Но внимания не обращали, пока не заметили этого фетишиста», — рассказали очевидцы.

Прохожие спугнули извращенца, из-за чего он покинул «наблюдательный пункт» и убежал.

Этой весной сразу несколько москвичек пожаловались на неадекватных водителей «Яндекс Такси», которые занимались самоудовлетворением прямо во время поездки, поглядывая на своих пассажирок. В одном из таких случаев машина чуть не попала в аварию.