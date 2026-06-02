Россияне стали чаще бронировать отдых в Таиланде на лето

АТОР: бронирования летнего отдыха в Таиланде у россиян выросли на 5-15%

Спрос россиян на летний отдых в Таиланде вырос на 5-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России .

«Прогнозы на летний сезон у туроператоров позитивные. Продажи идут с опережением прошлогодних объемов на 5-15% в зависимости от туркомпании», — отметили в АТОР.

Главная причина — сезонное снижение цен.

Наиболее популярны среди российских туристов Пхукет, Паттайя, Ко Самет, Ко Чанг и Самуи. Минимальная стоимость отдыха на 12 ночей на двоих с прямым перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле начинается от 132 тысяч рублей.

С января Таиланд принял 946,7 тысячи россиян — это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в мае падение турпотока почти остановилось, достигнув 0,5%.

В АТОР напомнили, что летом 2024 и 2025 годов россияне ставили рекорды по посещению Таиланда. Только за прошлое лето в стране отдохнули 234 287 граждан — на 5,4% больше, чем летом 2024-го.

На спрос курорта также повлияла популярность американского сериала «Белый лотос», съемки которго проходили там.