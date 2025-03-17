Россияне стали чаще брать путевки в санатории и дома отдыха

ЮMoney: в России спрос на санатории в феврале увеличился на 8%

Российские путешественники стали чаще бронировать отели, санатории и дома отдыха в России. Лидерами по числу бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщила пресс-служба кошелька "ЮMoney".

Аналитики сервиса провели совместное исследование с платформой онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и выяснили, где и как россияне отдыхали этой зимой. Эксперты обратили внимание на растущий интерес к санаториям и домам отдыха, а также к аренде деревенских домов и избушек.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов "ЮMoney" Ирина Полякова рассказала, что феврале спрос на такие учреждения вырос на 8% по сравнению с январем, а число покупок — на 7%.

«Тренду способствует развитие инфраструктуры и доступность онлайн-бронирования: современные санатории модернизируются, предлагая не только классическое лечение, но и wellness-программы, спа-процедуры, детокс-туры», — отметила она.

Средняя цена на аренду жилья зимой поднялась в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. В десятку самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Ранее сервис «Яндекс Путешествия» сообщил, что российские туристы стали чаще отправляться в Алтайский край и Минеральные Воды. Также в числе популярных направлений оказались Карелия, Тюменская область и Сибирь.