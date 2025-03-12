Российский туризм продолжает динамично развиваться. В 2025 году наибольший интерес вызывают поездки в Алтайский край, Кавказские Минеральные Воды, Республику Карелию, Тюменскую область и Сибирь, сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия».

Так, Алтайский край привлекает туристов благодаря чистоте воздуха, живописным горам и целебным растениям. Здесь организуются программы детоксикации, туры по йоге и медитации, способствующие улучшению физического и психоэмоционального состояния.

На Кавказских Минеральных Водах отдыхающие могут насладиться богатством минеральных источников и лечебных грязей, что делает этот регион популярным местом для санаторно-курортного лечения и реабилитации.

Карелия предлагает сочетание величественной северной природы и кристально чистых озер, создавая идеальные условия для расслабления и восстановления жизненных сил.