Россияне стали активно бронировать направления на летний отдых

Россияне стали намного активнее, чем год назад, бронировать путевки на курорты Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

По данным платформы Travelline, бронирований стало больше на 10%. При этом по общему объему Кубань только на третьем месте, уступая Москве и Санкт-Петербургу. Самый заметный прирост наблюдается в Крыму — плюс 15% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена размещения увеличилась всего на 3% — до 8,7 тысячи рублей за ночь. Объяснить такой прирост за последние две недели можно желанием заранее забронировать места для летнего отдыха.

Год назад прирост продаж по Краснодарскому краю фиксировали только на отдельных направлениях: Туапсе, Красная Поляна, а также курорты Азовского моря. А вот Сочи, Анапа и Геленджик находились в минусе.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что пляжи Анапы и Черноморского побережья в районе Керченского пролива планируют открыть для купания к 1 июня.