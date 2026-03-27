Пляжи Анапы откроют для отдыхающих к началу лета

Пляжи Анапы и Черноморского побережья в районе Керченского пролива планируют открыть для россиян к 1 июня 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в эфире ИС «Вести» .

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сказал Савельев.

В правительстве уточняли, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Специалисты ведут мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружили.

С начала работ собрали более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очистили свыше трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно.

В феврале эколог Евгений Витишко заявил, что пляжи Анапы не готовы к открытию.