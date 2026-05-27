Россияне не стали отказываться от туров в Африку из-за вспышки Эболы

РСТ: россияне не отказываются от туров в Африку из-за вспышки Эболы

Российские путешественники не стали отказываться от поездок в Африку на фоне вспышки лихорадки Эбола, поскольку опасный вирус не затронул популярные туристические направления. Об этом на пресс-конференции сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, написал ТАСС .

«Куда летают наши туристы — это Южная Африка, Кения, Эфиопия, Танзания. Никаких вспышек нет и никаких отказов от путешествий мы там не фиксируем», — пояснил он.

Мурадян также выразил мнение, что по итогам летнего сезона Африка покажет рост спроса со стороны российских туристов, в том числе благодаря расширению полетных программ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших вирусом Эбола в ДРК превысило 900 человек, причем 101 случай был подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор официально заявил, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует.