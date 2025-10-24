Россияне досрочно уехали из Пицунды из-за «советского сервиса»

Туристы из России досрочно уехали из Пицунды — им не понравился «советский сервис». Об этом сообщил MK.RU .

Больше всего путешественников разочаровала сфера общественного питания. Отдыхающим не понравились столовые в «советском стиле» со шведским столом за 300 рублей. По словам туристов, после предлагаемой еды чувство голода возвращается очень быстро.

Альтернативные кафе с местной кухней не спасают ситуацию — однообразное меню очень быстро приедается. Из-за этого некоторых россияне досрочно покинули Абхазию.

Ранее экскурсионный автобус с российскими туристами съехал с дороги в горах Абхазии. Также среди пассажиров были местные жители, один из них погиб.