Автобус с российскими туристами попал в аварию в горах Абхазии

Жертвой аварии с автобусом в горах Абхазии стал житель Ставрополья

Экскурсионный автобус с российскими туристами съехал с дороги в горах Абхазии. Об этом со ссылкой на заявление властей республики сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров .

Он пояснил, что среди пассажиров были жители региона, один из которых погиб.

«С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики. Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами», — заявил Владимиров.

Губернатор добавил, что полной информации пока нет. Список земляков, находившихся в попавшем аварию автобусе, он пообещал опубликовать позднее.

Пресс-служба Минздрава Абхазии уточнила, что экскурсионный автобус с туристами угодил в ДТП около села Акармара Ткуарчалского района республики. В ведомстве заявили, что в аварии пострадали шесть человек. У двух врачи диагностировали легкие травмы, остальные находятся в состоянии средней и тяжелой степени.

Одному из пострадавших в аварии потребовалась срочная операция. Всех травмированных доставили Ткуарчалскую центральную районную больницу.

В конце сентября российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в турецкой Аланье. Всего в салоне находились более 20 человек. По данным Генерального консульства России в Анталье, часть соотечественников получили тяжелые травмы и их срочно госпитализировали.