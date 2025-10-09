Автобус с российскими туристами попал в аварию в горах Абхазии
Жертвой аварии с автобусом в горах Абхазии стал житель Ставрополья
Экскурсионный автобус с российскими туристами съехал с дороги в горах Абхазии. Об этом со ссылкой на заявление властей республики сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он пояснил, что среди пассажиров были жители региона, один из которых погиб.
«С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики. Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами», — заявил Владимиров.
Губернатор добавил, что полной информации пока нет. Список земляков, находившихся в попавшем аварию автобусе, он пообещал опубликовать позднее.
Пресс-служба Минздрава Абхазии уточнила, что экскурсионный автобус с туристами угодил в ДТП около села Акармара Ткуарчалского района республики. В ведомстве заявили, что в аварии пострадали шесть человек. У двух врачи диагностировали легкие травмы, остальные находятся в состоянии средней и тяжелой степени.
Одному из пострадавших в аварии потребовалась срочная операция. Всех травмированных доставили Ткуарчалскую центральную районную больницу.
В конце сентября российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в турецкой Аланье. Всего в салоне находились более 20 человек. По данным Генерального консульства России в Анталье, часть соотечественников получили тяжелые травмы и их срочно госпитализировали.