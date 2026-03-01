Россиянам вернут все деньги при отказе от брони номера до заезда

Отели начнут возвращать полную сумму, если клиент отменит бронь до заезда. Новые правила вступили в силу 1 марта, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Усиливается защита туриста. При отмене бронирования до дня заезда гражданин вправе рассчитывать на полный возврат предоплаты», — сказал он.

Если путешественник откажется от номера заранее, то, по словам депутата, гостиница вернет 100% предоплаты. В случае неявки или отмены в день заезда объект размещения удержит сумму, не превышающую стоимость суток, и сохранит номер за клиентом на 24 часа.

Для того, чтобы искоренить скрытые платежи, законодатели обязали указывать в договоре бронирования полный перечень услуг со стоимостью, площадь номера и условия отмены. Это касается как отелей, так и баз отдыха.

Одновременно в России вступили в силу новые правила авиаперевозок. Электронный посадочный талон приравняли к бумажному, а детей младше 12 лет обязали сажать рядом с родителями без доплаты.