Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов

Роскачество: авиабилеты в агрегаторах часто дороже, чем на сайте авиакомпании

Покупка авиабилетов через агрегаторы не гарантирует низкую цену. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщил ТАСС .

В организации уточнили, что основная ценность сервисов по покупке билетов заключается в удобстве, а не дешевизне.

«Вы получаете десятки вариантов на одном экране, не открывая вкладки с каждым авиаперевозчиком по отдельности. Но миф о том, что там всегда дешевле, мы развеяли», — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он объяснил, что цена может быть ниже из-за карты с кешбэком, личных миль, промокода или партнерской акции банка. Эксперт посоветовал перед покупкой сравнивать стоимость билета в агрегаторе и на сайте авиакомпании.

По его словам, мифом также оказалась информация о том, что у крупных перевозчиков поездки всегда дороже, чем у лоукостеров.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал Китай одной из стран-лидеров по числу поездок россиян. Он добавил, что в страну совершили уже 2,5 миллиона путешествий.