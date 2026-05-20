Турэксперт Мурадян сообщил, что Китай уже вошел в тройку лидеров по числу поездок россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал RT о влиянии продления Китаем безвизового режима с Россией до конца 2027 года на туристический поток.

По словам эксперта, Китай уже вошел в тройку лидеров по числу поездок россиян — совокупно было совершено 2,5 миллиона путешествий.

«Напомню, что безвиз ввели только в сентябре. А значит, с учетом его сохранения на 2026 год и уже продления до 2027-го Китай вполне способен занять лидирующую позицию в зимнем расписании, если не будет существенных изменений», — отметил специалист.

Мурадян выразил уверенность в значительном приросте путешествий в Китай во втором квартале 2026 года.