Россиянам рассказали, как правильно вести себя с акулами на Мальдивах

Безопасное купание с акулами на Мальдивах возможно, но около хищников нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Об этом 360.ru рассказала представитель туристической компании Дарья.

Она объяснила, что на Мальдивах водятся всего два небольших вида акул: рифовые и акулы-няньки. Эти хищники нападают на людей в исключительных случаях. Как правило, это происходит, если акула перепутала палец туриста с рыбой.

«Они не агрессивные и не воспринимают человека как добычу», — отметила собеседница 360.ru.

Дарья добавила, что избежать несчастных случаев помогает техника безопасности. Даже если акула нападет, это обернется для отдыхающего небольшими укусами.

«Во-первых, все допускаются к плаванью с акулами только в ластах. Руки держат в кулаках или со сведенными вместе пальцами, чтобы у акулы не возникла мысль перепутать палец с мелкой рыбой», — подчеркнула представитель турфирмы.

Также перед купанием необходимо помыть руки, чтобы избавиться от запаха еды, добавила Дарья.

Ранее акула-нянька напала на россиянку во время снорклинга на Мальдивах. Девушка во время плавания растопырила пальцы, в итоге хищник чуть не откусил один из них. Несмотря на ранение, туристка сказала, что было не больно, и посоветовала другим тоже искупаться с акулами.