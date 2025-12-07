На Мальдивах акула чуть не откусила пальцы россиянке

Российская туристка пострадала после нападения считающейся безопасной для людей акулы-няньки. Животное покусало девушку во время снорклинга на Мальдивах. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Группу отдыхавших вывезли в океан, чтобы те смогли поплавать и поснимать контент с хищными обитателями. Перед поездкой организаторы предупредили, что во время контакта с этим видом акул важно следовать определенным правилам.

Одна из девушек, приехавшая их России, решила нарушить запреты и во время заплыва растопырила пальцы. Ей повезло, что подводная прогулка завершилась царапинами.

Выйдя из воды с окровавленной рукой, туристка сказала, что было не больно, а после посоветовала подписчикам попробовать подобные активности.

Ранее на Мальдивах акула попыталась откусить руку 15-летней россиянке. Обошлось без серьезных последствий — пострадавшей потребовалась только перевязка.