Россиянам рассказали, как избежать блокировки телефона в Египте

Российские туристы могут избежать блокировки телефонов при путешествии в Египет, если будут соблюдать некоторые нюансы. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе туроператора Fun&Su, который входит в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Новые правила связи начали действовать в Египте в январе 2025 года. Смартфон, в который вставили местную сим-карту и не зарегистрировали через официальное приложение Telephony, автоматически стал попадать под блокировку спустя 90 дней.

«Туристам лучше брать с собой гаджет, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году, а также пользоваться роумингом, если есть планы покидать террторию отеля и оставаться на связи», — пояснили в Fun&Su.

Тем, чей смартфон все же попал под блокировку, необходимо заранее скачать приложение Telephony, а в зоне прилета при въезде в Египет подключиться к Wi-Fi и зарегистрировать гаджет. В некоторых случаях придется оплатить пошлину.

По словам эксперта РСТ, руководителя международных проектов «Слетать.ру» Любови Ворониной, есть и другой вариант — использовать услугу eSIM.

«Мы бесплатно выдаем электронную сим-карту, которая сначала предоставляет бесплатный трафик, а затем за разумные деньги ее можно пополнять. Это удобно и дешевле, чем обычная мобильная связь», — пояснила она.