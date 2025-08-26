Неважно, с какой сим-картой: за что россиянам могут заблокировать телефон в Египте
Shot: у российских туристов блокируют телефоны в Египте и штрафуют
У российских туристов, прилетающих в Египет, блокируются телефоны, а за возобновление их работы требуют заплатить штраф. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Связь пропадает в тех смартфонах, в которые владельцы ранее вставляли египетские сим-карты. Оплатить штраф — до 12 тысяч рублей — предлагают прямо в аэропорту по прилете, но из-за очередей многие туристы не успевают этого сделать, а приложение Telephony показывает технический сбой.
Сами египтяне предлагают россиянам 4G-модемы, чтобы те могли раздавать Wi-Fi.
360.ru связался с несколькими российскими туристами. Один из них, Евгений, рассказал, что телефон могли заблокировать, если россиянин находился в стране более 90 дней без регистрации или вернулся туда менее чем через три месяца после вылета.
«Номер местной симки при этом не учитывается, они видят IMEI телефона — и нет разницы, новую симку вы купили или со старой приехали», — добавил он.
Другая туристка, Мария, сообщила, что телефоны россиян, которые в прошлый раз приезжали в страну до 2025 года, тоже не блокируют.
Накануне более 300 российских туристов больше семи часов не могли вылететь из Хургады в Москву из-за сломавшегося самолета египетской авиакомпании.