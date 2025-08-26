Неважно, с какой сим-картой: за что россиянам могут заблокировать телефон в Египте

Shot: у российских туристов блокируют телефоны в Египте и штрафуют

У российских туристов, прилетающих в Египет, блокируются телефоны, а за возобновление их работы требуют заплатить штраф. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Связь пропадает в тех смартфонах, в которые владельцы ранее вставляли египетские сим-карты. Оплатить штраф — до 12 тысяч рублей — предлагают прямо в аэропорту по прилете, но из-за очередей многие туристы не успевают этого сделать, а приложение Telephony показывает технический сбой.

Сами египтяне предлагают россиянам 4G-модемы, чтобы те могли раздавать Wi-Fi.

360.ru связался с несколькими российскими туристами. Один из них, Евгений, рассказал, что телефон могли заблокировать, если россиянин находился в стране более 90 дней без регистрации или вернулся туда менее чем через три месяца после вылета.

«Номер местной симки при этом не учитывается, они видят IMEI телефона — и нет разницы, новую симку вы купили или со старой приехали», — добавил он.

Другая туристка, Мария, сообщила, что телефоны россиян, которые в прошлый раз приезжали в страну до 2025 года, тоже не блокируют.

