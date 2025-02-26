Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть летом за рубежом

Российские турагентства работают по продажам путевок в онлайн-режиме с привязкой к актуальной стоимости доллара и евро, поэтому в период укрепления рубля россияне могут выгодно приобрести себе тур на летний отдых. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Снизился сегодня доллар. Поездка за пять тысяч долларов стоила 500 тысяч рублей, когда доллар был 100 рублей. Доллар условно будет 80 рублей, значит, поездка будет стоить 400 тысяч рублей. Люди на коротком промежутке выиграют сразу 100 тысяч рублей», — сказал он.

Мкртчян отметил, что у россиян есть хорошая возможность отдохнуть за рубежом за скромные деньги, если вылетать из Армении или Грузии.

«Пару дней назад мы продали на конец мая билет из Еревана в Рим и обратно за девять тысяч рублей. В тот же Ереван или в Тбилиси россияне могут легко добраться на собственных автомобилях. Люди приезжают, бросают там автомобиль за 300-400 рублей в сутки и едут. Понятно, что, если брать билет через Стамбул, это дорого», — добавил турэксперт.

Для россиян западные страны по-прежнему спокойно выдают визовые документы, обратил он внимание. Успешность получения документа в основном заключается в полноте и правдивости поданных документов.

«Если у вас забронирован отель, авиабилеты, экскурсии, на счету лежат деньги, есть справка с места работы о хорошей зарплате, то визу дадут 100%. Только если вы ранее не нарушали визовые правила Шенгенской зоны. За последние 15 лет у нас нет ни одного отказа в выдаче виз от Италии, если вы купили билет на круиз из Неаполя, например», — заключил Мкртчян.

Ранее он отмечал, что спрос на зарубежные туры превышает интерес к путешествиям внутри России.