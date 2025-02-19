Турэксперт Мкртчян: рост продаж туров за границу не связан с курсом доллара

Спрос на зарубежные туры превышает интерес к путешествиям внутри России. Причину данной ситуации объяснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, рост продаж международных направлений составляет около 15–17% по сравнению с предыдущим годом, тогда как внутренние показывают прирост лишь на уровне 12–13%. Такая разница обусловлена не колебаниями курсов валют, а ограниченным числом новых гостиниц и отелей, строящихся в России каждый год, заявил специалист.
При этом он подчеркнул, что изменения валютных курсов оказывают сдерживающее влияние на туристический рынок. При падении доллара люди зачастую откладывают покупку, ожидая еще большего снижения.
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