Турэксперт Мкртчян: рост продаж туров за границу не связан с курсом доллара

Спрос на зарубежные туры превышает интерес к путешествиям внутри России. Причину данной ситуации объяснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, рост продаж международных направлений составляет около 15–17% по сравнению с предыдущим годом, тогда как внутренние показывают прирост лишь на уровне 12–13%. Такая разница обусловлена не колебаниями курсов валют, а ограниченным числом новых гостиниц и отелей, строящихся в России каждый год, заявил специалист.

При этом он подчеркнул, что изменения валютных курсов оказывают сдерживающее влияние на туристический рынок. При падении доллара люди зачастую откладывают покупку, ожидая еще большего снижения.