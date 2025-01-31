Россиянам предложили варианты замены отдыха в Абхазии

Туристы из России не останутся без бюджетного отдыха, если ситуация в Абхазии после политического кризиса обострится. Об этом в комментарии РЕН ТВ заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что республику ежегодно посещают до миллиона россиян, которых привлекают удобная логистика и простота въезда, для которого достаточно внутреннего паспорта.

«Если информация, которая сейчас распространяется, что ситуация [в республике] обострится, то несложно найти замену», — заявил Барзыкин.

Представитель РСТ отметил, что вместо Абхазии россияне могут отправиться на курорты Краснодарского края, Крым или азовское побережье. Кроме того, большим спросом стали пользоваться поездки в Белоруссию, куда за год ездят почти пять миллионов туристов.

Барзыкин добавил, что пока о замене Абхазии говорить рано и предложил дождаться пока в республике пройдут новые президентские выборы.

В середине декабря вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что Министерство экономического развития временно приостановило продажу туров в Абхазию из-за охвативших республику протестов, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Он подчеркнул, что ограничение не распространяется на туристов, которые ездят в республику самостоятельно. Отвечая на вопрос об отмене запрета на продажу туров Мурадян не исключил, что это произойдет после выборов и стабилизации ситуации.