Россиянам посоветовали соблюдать «презумпцию недоверия» при покупке туров

Роскачество рекомендовало перед покупкой тура больше узнать о туроператоре

Чтобы избежать мошенников, при покупке турпутевки следует внимательно изучить информацию об организации и отеле. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

Эксперты рекомендовали соблюдать «презумпцию недоверия» при выборе тура. Они объяснили, что солидно выглядящие документы и наличие кол-центра у фирмы не гарантирует ее реальность.

Чтобы избежать обмана, перед покупкой необходимо проверить, включена ли компания в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и действуют ли они до окончания поездки.

Роскачество также призвало приобретать билеты только на официальных сайтах турагентств, проверять доменное имя ресурса и дату его создания.

Ранее юрист Дмитрий Носов напомнил россиянам, что в случае отравления едой в отеле путешественник может потребовать компенсацию морального вреда от туроператора. Для этого потребуются справка или выписка из больницы с диагнозом и временем обращения, а также заключение врача о причине расстройства здоровья.