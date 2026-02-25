Россиянам посоветовали подготовить ряд документов для отдыха в экзотической стране

Турагент Рада Минасина в интервью NEWS.ru сообщила, что для безопасного отдыха в экзотических странах россиянам нужно заранее подготовить ряд дополнительных документов. Это поможет избежать лишних расходов и хлопот.

По словам эксперта, многие туристы берут с собой только паспорт, визу и билеты, забывая о других важных бумагах и полисах. Однако в дальних странах наличие определенных документов может существенно облегчить жизнь.

Прежде всего стоит рассмотреть расширенную медицинскую страховку. Она должна включать эвакуацию, репатриацию и лечение в частных медицинских учреждениях. Стандартная страховка часто не покрывает транспортировку в профильный центр, которая может стать самой крупной статьей расходов.

Также рекомендуется взять с собой перевод медицинских выписок, список хронических диагнозов и рецепты на лекарства с латинскими названиями. Если вы планируете арендовать автомобиль, обязательно оформите международные водительские права и соответствующую автостраховку.

Не забудьте о сертификате о прививках — в некоторых странах он обязателен. Для регионов, которые находятся в зоне риска, стоит подумать о страховке от угона и гражданской ответственности.