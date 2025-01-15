Россиянам назвали самый выгодный способ добраться до Черного моря

Поездка к Черному морю семьей или компанией из трех человек на автомобиле обойдется в 2,5 раза дешевле, чем авиаперелет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что стоимость билетов в Сочи на семью на майские праздники будет в пределах 80 тысяч рублей, а летом, вероятно, перелет подорожает. Проезд до Анапы и обратно на автомобиле он оценил приблизительно в 35 тысяч — с учетом бензина, платных трасс и комфортных промежуточных ночевок.

В ассоциации предложили также учитывать, что из всех южных аэропортов работает сейчас только Сочи, а билеты на поезда летом купить очень трудно.

Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов рассказал, что Греция ежегодно теряет не меньше миллиарда евро из-за санкций, поскольку исчез массовый туристический поток.