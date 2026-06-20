Россиянам назвали число прямых авиарейсов за рубеж

АТОР: этим летом туристы смогут улететь прямыми рейсами из России в 35 стран

Этим летом россияне смогут улететь прямыми рейсами в 35 стран. Об этом РИА «Новости» рассказали в Ассоциации туроператоров России.

«Летом 2026 года в список стран с прямым авиасообщением из России входят 35 стран», — сообщили в ассоциации.

В этот список вошли африканские государства, страны Ближнего Востока, страны Азии и СНГ. Среди них Египет, Танзания, Марокко, Эфиопия, Турция, Катар, Израиль, Иран, Афганистан, Армения, Белоруссия, Сербия, Вьетнам и Индонезия.

В ассоциации отметили, что не все страны с прямым авиасообщением можно отнести к популярным туристическим направлениям. Но Мальдивы, Сейшелы, Тунис и частично Иордания пользуются спросом у туристов. Также популярен отдых в Грузии, Абхазии и частично в Азербайджане.

Ранее постпред России при АСЕАН Евгений Загайнов рассказал, что в прошлом году российские туристы стали в четыре раза больше летать на Бали, чем в 2024 году. Все благодаря прямым рейсам из Москвы в Денпасар.