Россиянам назвали бюджетные страны для отдыха

Let’s Fly: россияне могут недорого отдохнуть во Вьетнаме, Грузии и Китае

При грамотном выборе отеля и билетов бюджетный отдых для россиян доступен на многих популярных направлениях, в том числе во Вьетнаме, Грузии или Китае. Об этом РИА «Новости» сообщила управляющий директор туристического оператора Let’s Fly Любовь Воронина.

«Один из таких примеров — Вьетнам, стоимость услуг внутри страны остается невысокой», — сказала она.

К числу прочих направлений с привлекательной стоимостью Воронина отнесла Китай и остров Хайнань, где есть возможность сформировать бюджетные туры при использовании перелетов с пересадками.

Также управляющий директор туроператора включила в список Узбекистан, Абхазию и Грузию.

Ранее стали известны самые популярные у российских семей с детьми направления на майские праздники. Внутри России лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль.