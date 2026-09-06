Россиянам хотят разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Минтранс: РФ и КНР прорабатывают соглашение о пересечении границы на личных авто

Министерство транспорта России ведет финальные переговоры с китайской стороной по проекту двустороннего соглашения, которое позволит гражданам обеих стран пересекать границу на личных автомобилях. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава ведомства Андрей Никитин в беседе с ТАСС .

«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», — сказал он.

В перечень пограничных переходов вошли пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган».

Никитин подчеркнул, что инфраструктура на этих маршрутах полностью готова к открытию движения.

В настоящее время, как уточнил руководитель Минтранса, стороны продолжают обсуждать вопрос о сроке действия водительских удостоверений. Необходимо четко определить, на какой период российские автолюбители смогут законно управлять машинами в КНР, а китайские — на территории России.

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