Россиян призвали не отказываться от туров в Аланью из-за мусора на пляжах

Появление мусора на пляжах Аланьи и обилие микропластика в акватории популярного турецкого курорта не привело к массовым отказам россиян от поездок. Об этом в комментарии 360.ru заявила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.

Она подчеркнула, что мусорный коллапс сильнее затронул отдельные поселки и муниципальные пляжи. Расположенные на первой береговой линии отели имеют собственные выходы к морю и сами занимаются расчисткой побережья, поэтому отдыхающие там туристы не сталкиваются с проблемами.

«Ситуация [с мусором, а Аланье] действительно наблюдается, однако нельзя сказать, что это привело к каким-то масштабным отказам от туров», — заявила Ансталь.

Туроператор добавила, что загрязнение пляжной зоны не попадает под страховой случай. Поэтому при отказе от путевки ближе к дате поездки путешественники рискуют не получить свои деньги обратно.

Откуда на пляжах турецкого курорта взялся мусор, какие меры принимают власти и почему местные экологи винят Евросоюз — в материале 360.ru.