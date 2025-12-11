Россиян призвали не ездить в Польшу без особой нужды

Временный поверенный Ордаш: россиянам не стоит ездить в Польшу без особой нужды

Россиянам не стоит ездить в Польшу без острой необходимости из-за нагнетаемой властями волны русофобии. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш в эфире телеканала «Россия-24» .

«Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который в Польше может быть неверно истолкован», — добавил он.

Ранее польские спецслужбы по запросу Украины задержали заведующего сектором отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Поводом для задержания стало участие ученого в раскопках в Крыму, которые на Украине считают незаконными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию правовым беспределом.