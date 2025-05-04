Россиян предупредили об очередях в аэропорту Антальи

В обновленном аэропорту Антальи из-за довольно странной логистики порой бывают очереди, поэтому туристам следует закладывать больше времени на прохождение всех процедур в воздушной гавани. Об этом предупредили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В АТОР показали видео из аэропорта, на котором видны толпы ожидающих регистрации туристов. В ассоциации заметили, что подобное происходит не всегда, но очереди уже стали довольно привычным делом.

«Даже при меньших, чем на видео, очередях, прибыть за 2,5 часа до вылета — значит успеть к самолету впритык или даже не успеть. Обновленный терминал, на первый взгляд, имеет довольно странную логистику», — подчеркнули в АТОР.

Туристам придется зайти через старый вход, пройти через первичный контроль, а к стойкам регистрации идти в новые залы — путь туда довольно долгий. Чтобы выяснить гейт, нужно пройти через большое пространство залов дьюти-фри с ресторанами и торговыми точками, что тоже отнимает время.

Если выход на посадку назначают в старом терминале, путь туда занимает еще около 15 минут по длинному переходу из нового. Таким образом, прибыв за 2,5 часа до вылета в аэропорт, к гейту можно выти только за пять минуть до посадки.

В АТОР посоветовали не жаловаться в тех случаях, когда туроператоры забирают туристов из отелей за шесть часов до вылета, поскольку время прохождения всех процедур и логистики в обновленном терминале действительно долгое. В ассоциации также рекомендовали приезжать в аэропорт минимум за 3,5-4 часа до указанного в билете времени.

Не исключено, что в сезон мощностей второго терминала для обслуживания всех международных рейсов не хватит.